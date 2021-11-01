***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,24 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriEUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş TREEUYM00012 1.045.000 3,38 1,84 1.922.800 98,21 4,78HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 1,55 0,08Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.065.000 1.957.900 100 4,87B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuFB TEB 24/12/2021 TRFTEBKA2114 18 1.000.000 0,97 22/10/2021 19,44 0,97 974.532,03 100 2,42ARA GRUP TOPLAMI- 1.000.000 974.532,03 100 2,42B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIYDT YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2021 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2021 5,38 538.063,77 100 1,34GRUP TOPLAMI- 100.000 538.063,77 100 1,34E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 01/11/2021 TRT131130T14 16,26 28.062.367,12 27/10/2021 17,64 39.351.545 0,71 28.062.367,12 76,33 69,75REPO 01/11/2021 TRT150622T19 16,26 2.004.454,79 27/10/2021 17,64 2.286.915 0,88 2.004.454,79 5,45 4,98BPP 15/11/2021 BPP 18,3 6.096.263,01 14/10/2021 19,91 0 6.053,96 6.053.959,35 16,47 15,05BPP 01/11/2021 BPP 16,4 1,59GRUP TOPLAMI- 36.804.570,95 36.762.267,29 100 91,37ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 38.969.570,95 40.232.763,09 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.232.763,19 % 0 % 101,72B. HAZIR DEĞERLER101.950,9 % 0 % 0,26a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar101.950,9 % 100 % 0,26c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)33.243,43 % 0 % 0,08a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar33.243,43 % 100 % 0,08Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)21.163,41 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-836.722,5 % 0 -% 2,12a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-836.722,5 % 100 -% 2,12NET VARLIK DEĞERİ39.552.398,43 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,9776 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama28.10.2021 tarihli kağıt bazlı haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973353BIST