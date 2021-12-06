***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 3.550 87.706,2 0,21Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 3.160 42.216,4 0,1Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 1.208 60.876,96 0,15Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan Ticaret- 288 20.131,2 0,05Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 2.010 61.803,9 0,15Haberleşme- 3.180 43.990 0,1DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 23.716 164.789,2 0,39Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 1.085.628 2.034.859,72 4,86Diğer Mali Kuruluşlar- 1.100 21.637 0,05Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 962 21.125,52 0,05DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.124.802 2.562.136,1 6,28B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 100.000 776.345,67 100 1,9Finansman Bonosu- 5.000.000 4.908.695,08 100 12,03ARA GRUP TOPLAMI- 5.100.000 5.685.040,75 100 13,93B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 32.043.134,25 32.043.134,25 78,51Borsa Para Piyasası 523.707,13 523.707,13 1,28GRUP TOPLAMI- 32.566.841,38 32.566.841,38 79,79ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 38.791.643,38 40.814.018,23 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ40.814.018,33 % 0 % 101,68B. HAZIR DEĞERLER8.210,25 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar8.210,25 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)25.219,17 % 0 % 0,06a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar25.219,17 % 100 % 0,06Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)21.163,41 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-728.023,22 % 0 -% 1,81a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-5.431,07 % 0,75 % 0,01c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-722.592,15 % 99,25 -% 1,8NET VARLIK DEĞERİ40.140.587,94 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,007 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.12..2021 tarihli kağıt bazlı haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981099BIST