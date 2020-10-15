***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.10.2020 16:01
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 15.10.2020 tarihli ve BİAŞ-2-4200 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881954
BIST
17:241.181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -8,60
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:247,9424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:249,2976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:24483,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 483,86
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:20
|AVOD
|9,90
|101.078.461
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|153.542.800
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.701.324
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.789.367
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.535.295
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.159.600
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|PETKM
|4,72
|1.837.781.216
|% -2,68
|
|ECILC
|7,32
|1.822.843.258
|% 6,09
|
|ZOREN
|3,00
|1.365.505.457
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,95
|1.231.905.278
|% 2,63
|
|KRDMD
|3,67
|889.923.031
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,95
|1.231.905.278
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,00
|1.365.505.457
|% -1,96
|
|PETKM
|4,72
|1.837.781.216
|% -2,68
|
|ECILC
|7,32
|1.822.843.258
|% 6,09
|
|KRDMD
|3,67
|889.923.031
|% -1,08
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9352
|7,9390
|% 0,36
|
|Euro
|9,2878
|9,2935
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,2203
|10,2716
|% -0,40
|
|Frank
|8,6461
|8,6982
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1097
|2,1203
|% 0,35
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-6,52
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.254
|-10,00
|
|Tam
|3.191
|3.270
|-11,30
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-5,47
|
|Çeyrek
|773
|791
|-2,73
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-1,30
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, OYAKC
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 52 kaybederek (% -0.88 ) 1, 072
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, CELHA, ETYAT, MERKO, BEYAZ, AVOD, GLRYH, MARKA, EUYO, RAYSG
-
17:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BMELK, KERVN, UZERB, BRKO, ATSYH, TKURU, ARTI, YAPRK, BALAT, EMNIS
-
17:32
KATMR, CEOEM, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında