***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.11.2020 15:00
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 13.11.2020 tarihli ve BİAŞ 2-2648 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888405
BIST
16:241.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 15,78
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:247,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:249,1059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:24467,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,42
|Açılış
|: 467,31
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KARTN
|2.145,00
|48.228.014
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.767.891
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,32
|25.268.587
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,80
|3.716.791.962
|% 1,97
|
|KRDMD
|4,34
|2.831.313.657
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,90
|1.247.754.759
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.158.352.167
|% 1,12
|
|PETKM
|4,76
|981.162.749
|% 2,37
|
|KRDMD
|4,34
|2.831.313.657
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,90
|1.247.754.759
|% 4,69
|
|GARAN
|8,80
|3.716.791.962
|% 1,97
|
|TSKB
|2,31
|721.468.403
|% 3,59
|
|EKGYO
|1,90
|462.688.895
|% 1,06
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6929
|7,7059
|% 0,22
|
|Euro
|9,0903
|9,1066
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,0911
|10,1417
|% 0,30
|
|Frank
|8,3706
|8,4211
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0432
|2,0535
|% -0,07
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|13,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,15
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.095
|3.175
|10,22
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|4,94
|
|Çeyrek
|750
|768
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,60
|