***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2020 10:28
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.89 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,61-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893348
BIST
11:421.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,71
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:427,8006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0356
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:429,5280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:42466,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,98
|Açılış
|: 466,33
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:42
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.668.690
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,70
|9.685.411
|% -9,71
|
|IZMDC
|11,54
|83.778.352
|% -8,63
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|866.648.371
|% 1,55
|
|SISE
|7,35
|841.569.277
|% 0,27
|
|TUPRS
|110,30
|562.861.546
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,13
|525.440.879
|% -0,32
|
|ODAS
|4,06
|421.834.164
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,13
|525.440.879
|% -0,32
|
|KLGYO
|2,63
|363.372.487
|% 6,48
|
|EKGYO
|2,12
|290.673.482
|% 0,95
|
|SISE
|7,35
|841.569.277
|% 0,27
|
|ODAS
|4,06
|421.834.164
|% 1,25
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7898
|7,8006
|% -0,45
|
|Euro
|9,5205
|9,5280
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,5069
|10,5596
|% 0,01
|
|Frank
|8,7955
|8,8485
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0721
|2,0825
|% -0,50
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,28
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-8,48
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-4,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,09
|
|B. Petrol
|50,73
|50,73
|-0,03
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:54MERKO
Yüzde 8.06 oranında artışla 11.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 353, 285 adet işlem
-
11:52KARTN
Yüzde 5.43 oranında artışla 3, 442.20 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 562 adet işlem
-
11:51XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 9, 797.00 milyon TL de
-
11:47KLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 642, 903 adet işlem
-
11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, GUBRF, TSKB