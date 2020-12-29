***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 10:17
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9070 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,62-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895330
BIST
11:361.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:367,4144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:369,0852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0094
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:36448,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,47
|Açılış
|: 448,32
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ARZUM
|24,86
|21.936.961
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|3.541.159
|% 9,99
|
|BERA
|17,51
|57.168.142
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.653.877
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,60
|6.035.527
|% -6,80
|
|BRYAT
|471,90
|118.226.135
|% -6,09
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|KONTR
|21,68
|32.327.827
|% -5,08
|
|GUBRF
|73,90
|1.021.639.477
|% 4,97
|
|THYAO
|12,93
|535.303.370
|% 2,46
|
|SASA
|21,40
|486.429.122
|% 9,86
|
|KARTN
|106,00
|479.844.528
|% 2,51
|
|KARSN
|3,31
|444.485.024
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|444.485.024
|% 5,41
|
|SKBNK
|1,54
|150.786.866
|% -1,91
|
|GSDHO
|2,54
|196.124.348
|% 3,67
|
|KRDMD
|5,60
|290.724.797
|% -0,18
|
|TSKB
|1,81
|80.163.117
|% -1,09
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4084
|7,4144
|% -0,32
|
|Euro
|9,0772
|9,0852
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9853
|10,0354
|% 0,20
|
|Frank
|8,3334
|8,3836
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9690
|1,9789
|% -0,35
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|7,02
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,52
|
Seans Raporu
11:36
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