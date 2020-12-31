***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 10:38
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.90 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,50-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 30.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895959
BIST
14:581.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:587,4221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:589,1160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0519
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:58453,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,57
|Açılış
|: 453,30
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:56
|MAALT
|111,10
|41.210.649
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|74.687.352
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.083.040
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.083.040
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.889.202
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,15
|2.383.906.102
|% 2,50
|
|SISE
|7,34
|1.161.719.090
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,80
|1.146.935.393
|% -9,29
|
|GARAN
|10,31
|789.948.621
|% -0,58
|
|AFYON
|5,13
|452.336.642
|% 1,79
|
|ZOREN
|2,84
|445.867.798
|% 5,19
|
|SISE
|7,34
|1.161.719.090
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,14
|279.012.665
|% -0,47
|
|TSKB
|1,79
|189.659.068
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|326.484.048
|% 0,00
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4109
|7,4130
|% 0,40
|
|Euro
|9,0990
|9,1179
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,1331
|10,1839
|% 1,09
|
|Frank
|8,4138
|8,4645
|% 0,92
|
|Riyal
|1,9776
|1,9875
|% 0,79
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,67
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.992
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|-0,40
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:08MERKO
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 707, 159 adet işlem
-
15:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 86 kaybederek (% -0.30 ) 1, 638
-
15:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, SISE, TRKCM
-
15:05SODSN
Yüzde -9.53 oranında düşüşle 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 141 adet işlem
-
15:02XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 15, 571.00 milyon TL de