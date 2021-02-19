***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2021 10:39
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.93 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,57 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunlud95
BIST
12:221.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,40
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.561
En Düşük
1.550
12:226,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
12:228,4707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4711
En Düşük
8,4198
12:22397,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,60
|Açılış
|: 397,22
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler12:22
|SODSN
|46,20
|664.541
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|TMPOL
|21,06
|22.332.814
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|305.226.254
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|18.583.841
|% 9,97
|
|IZMDC
|3,60
|32.361.106
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|135.808
|% -10,00
|
|BALAT
|10,22
|344.107
|% -9,96
|
|RODRG
|24,10
|1.106.021
|% -9,94
|
|TACTR
|23,30
|55.710
|% -9,76
|
|SASA
|53,50
|1.232.008.501
|% 7,43
|
|KOZAL
|147,40
|1.057.744.673
|% -3,09
|
|GUBRF
|81,80
|944.730.388
|% 6,93
|
|GARAN
|9,25
|479.130.601
|% -0,86
|
|PETKM
|5,18
|452.478.885
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,49
|191.868.501
|% 0,00
|
|ODAS
|3,99
|393.187.797
|% -1,97
|
|IHLAS
|1,12
|104.113.837
|% -3,45
|
|PETKM
|5,18
|452.478.885
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,44
|202.957.803
|% -0,81
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9686
|6,9746
|% 0,15
|
|Euro
|8,4625
|8,4707
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7112
|9,7599
|% -0,04
|
|Frank
|7,7545
|7,8012
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8500
|1,8593
|% -0,17
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,20
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.638
|2.678
|-14,00
|
|Tam
|2.627
|2.694
|-9,92
|
|Yarım
|1.270
|1.303
|-4,80
|
|Çeyrek
|637
|652
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|-0,74
|