***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2021 10:39
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.05.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,37 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.05.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935591
BIST
14:101.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,45
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
14:108,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
14:1010,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0769
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
14:10490,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,45
|Açılış
|: 490,94
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler14:10
|CEMAS
|1,32
|158.645.357
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.353.406
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,66
|20.208.201
|% 9,28
|
|INVEO
|142,60
|119.677.302
|% 8,03
|
|SONME
|30,74
|2.454.985
|% 7,48
|
|VAKFN
|12,60
|102.066.027
|% -9,94
|
|JANTS
|71,55
|188.366.341
|% -6,96
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|ADESE
|1,80
|43.842.806
|% -6,74
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|KRDMD
|8,77
|861.063.329
|% 0,69
|
|KOZAL
|130,20
|790.239.297
|% 1,32
|
|PETKM
|6,73
|701.211.887
|% 1,82
|
|THYAO
|13,35
|695.931.850
|% -0,15
|
|GARAN
|7,68
|554.396.366
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,32
|158.645.357
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,87
|215.448.564
|% -2,60
|
|PETKM
|6,73
|701.211.887
|% 1,82
|
|KRDMD
|8,77
|861.063.329
|% 0,69
|
|GARAN
|7,68
|554.396.366
|% -1,92
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2852
|8,2887
|% 0,20
|
|Euro
|10,1083
|10,1153
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,6817
|11,7403
|% 0,29
|
|Frank
|9,1587
|9,2139
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2052
|2,2162
|% 0,23
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,96
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,51
|
Seans Raporu
14:10
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14:25KERVT
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 095, 214 adet işlem
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14:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, TAVHL
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14:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 19 kaybederek (% -0.88 ) 1, 255
-
14:24
SARKY, INVEO, METUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:24
VAKFN, TSGYO, DESA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında