***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 11:01
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,97 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,07 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.10.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971365
BIST
12:491.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
12:499,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0344
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
12:4910,8538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0277
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
12:49533,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 5,01
|Açılış
|: 533,64
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler12:47
|UFUK
|22,54
|116.126
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,69
|67.631.363
|% 9,85
|
|IZTAR
|23,52
|10.590.842
|% 8,99
|
|GUBRF
|58,30
|493.997.384
|% 7,96
|
|OLMK
|6,85
|2.065.197
|% 7,03
|
|BIOEN
|27,00
|132.809.291
|% -10,00
|
|KSTUR
|249,60
|282.797
|% -9,73
|
|KERVN
|0,80
|346.945
|% -8,05
|
|DOKTA
|22,50
|880.178
|% -7,56
|
|MERIT
|27,78
|50.476.779
|% -4,34
|
|THYAO
|14,15
|932.566.839
|% -1,19
|
|GARAN
|9,07
|762.154.670
|% 0,44
|
|GUBRF
|58,30
|493.997.384
|% 7,96
|
|KRDMD
|7,24
|322.675.447
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,43
|316.873.579
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,43
|316.873.579
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,91
|173.961.711
|% 0,00
|
|GARAN
|9,07
|762.154.670
|% 0,44
|
|THYAO
|14,15
|932.566.839
|% -1,19
|
|TSPOR
|3,76
|214.208.970
|% 6,21
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3228
|9,3290
|% 0,37
|
|Euro
|10,8242
|10,8793
|% 0,49
|
|Sterlin
|12,8140
|12,8782
|% 0,30
|
|Frank
|10,0581
|10,1187
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4802
|2,4927
|% 0,44
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,65
|
|Altın Gr.
|533
|533
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.529
|3.582
|5,00
|
|Tam
|3.514
|3.602
|5,19
|
|Yarım
|1.698
|1.743
|2,51
|
|Çeyrek
|852
|871
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,80
|