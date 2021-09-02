***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuz bünyesinde bulunan Kurumsal Yönetim Komite üyeleri 02.09.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.SaygılarımızlaKurumsal Yönetim KomitesiMetin YILDIRIM Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiGülnur BERBER CİVELEK Komite Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiHandan Dilan ÖZBİLEN Komite Üyesi-Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961384BIST