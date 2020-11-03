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***EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

03.11.2020 19:57
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***EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [EUYO]
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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 03.11.2020 tarihli toplantısında görüşen Sermaye Piyasası Kurulu karar organı, diğer hususların yanısıra özetle, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 04.11.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.  
Sıra No
Adı Soyadı
MKK Sicil No
İşlem Yasağı Süresi
İlgili Tebliğ Maddesi

1 Hüseyin Tanrıkut Motun TUĞCU  27823353  6 Ay  5/1, 6/1 
2 Uğur YAMAN 44229587  6 Ay  5/1, 6/1 
3 Ufuk OĞUL  29399960 6 Ay  5/1, 6/1 
4 Serhat TUNCALP  23961180 6 Ay  5/1, 6/1 
5 Fatih YAPAR 30641128 6 Ay  5/1, 6/1 
6 Mehmet Sait TAN 35178629  6 Ay  5/1, 6/1 
7 Mustafa AKIN 34737529 6 Ay  5/1, 6/1 
8 Hatibe TUNCALP 23306856 6 Ay  5/1, 6/1 
Söz konusu karar 2020/67 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885952


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Cumhuriyet 3.474 3.527 77,00  
Tam 3.451 3.538 70,58  
Yarım 1.668 1.711 34,14  
Çeyrek 837 856 17,07  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 0,13  
Gümüş Gr. 6,55 6,55 0,01  
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