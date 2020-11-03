***EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [EUYO]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 03.11.2020 tarihli toplantısında görüşen Sermaye Piyasası Kurulu karar organı, diğer hususların yanısıra özetle, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 04.11.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.Sıra NoAdı SoyadıMKK Sicil Noİşlem Yasağı Süresiİlgili Tebliğ Maddesi1 Hüseyin Tanrıkut Motun TUĞCU 27823353 6 Ay 5/1, 6/12 Uğur YAMAN 44229587 6 Ay 5/1, 6/13 Ufuk OĞUL 29399960 6 Ay 5/1, 6/14 Serhat TUNCALP 23961180 6 Ay 5/1, 6/15 Fatih YAPAR 30641128 6 Ay 5/1, 6/16 Mehmet Sait TAN 35178629 6 Ay 5/1, 6/17 Mustafa AKIN 34737529 6 Ay 5/1, 6/18 Hatibe TUNCALP 23306856 6 Ay 5/1, 6/1Söz konusu karar 2020/67 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885952BIST