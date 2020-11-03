***EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
03.11.2020 19:57
***EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 03.11.2020 tarihli toplantısında görüşen Sermaye Piyasası Kurulu karar organı, diğer hususların yanısıra özetle, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 04.11.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.
Sıra No
Adı Soyadı
MKK Sicil No
İşlem Yasağı Süresi
İlgili Tebliğ Maddesi
1 Hüseyin Tanrıkut Motun TUĞCU 27823353 6 Ay 5/1, 6/1
2 Uğur YAMAN 44229587 6 Ay 5/1, 6/1
3 Ufuk OĞUL 29399960 6 Ay 5/1, 6/1
4 Serhat TUNCALP 23961180 6 Ay 5/1, 6/1
5 Fatih YAPAR 30641128 6 Ay 5/1, 6/1
6 Mehmet Sait TAN 35178629 6 Ay 5/1, 6/1
7 Mustafa AKIN 34737529 6 Ay 5/1, 6/1
8 Hatibe TUNCALP 23306856 6 Ay 5/1, 6/1
Söz konusu karar 2020/67 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885952
BIST
18:051.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.156
En Düşük
1.123
18:058,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4010
18:059,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
18:05516,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 2,01
|Açılış
|: 516,39
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|3,30
|19.070.419
|% 10,00
|
|KSTUR
|130,90
|335.626
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|277.593
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|SODSN
|22,14
|587.781
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.622.340
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|233.731
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|215.915
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.635
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|SISE
|6,40
|1.257.650.421
|% 0,63
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|YKBNK
|2,33
|690.099.522
|% 6,39
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4104
|8,4123
|% -0,33
|
|Euro
|9,8670
|9,8868
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,9444
|10,9993
|% 0,70
|
|Frank
|9,1843
|9,2397
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2364
|2,2476
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|12,79
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|39,86
|39,86
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:58YKBNK
Yüzde 4.57 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 734, 976 adet işlem
-
17:56ETYAT
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 781 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 51 artarak (% 1.49 ) 1, 264
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, SISE
-
17:55XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 19, 726.00 milyon TL de