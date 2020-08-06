***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [FADE]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş., FADE.E işlem koduyla 06/08/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 2,40 TL, Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865559BIST