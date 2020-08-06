***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.08.2020 08:45
***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FADE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş., FADE.E işlem koduyla 06/08/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 2,40 TL, Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865559
BIST
10:141.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:147,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0569
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1015
En Düşük
7,0287
10:148,4824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1057
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4824
En Düşük
8,3315
10:14467,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,47
|Açılış
|: 467,26
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,17
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KLGYO
|8,71
|15.482.286
|% 9,97
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|5.087.567
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|495.706
|% -9,99
|
|FMIZP
|86,45
|1.024.260
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,10
|184.098.065
|% 0,48
|
|TRKCM
|4,09
|167.383.039
|% 3,28
|
|SISE
|6,18
|141.593.522
|% -0,96
|
|GARAN
|6,77
|87.349.933
|% -0,15
|
|ASELS
|16,92
|54.870.331
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,10
|184.098.065
|% 0,48
|
|TRKCM
|4,09
|167.383.039
|% 3,28
|
|SISE
|6,18
|141.593.522
|% -0,96
|
|ODAS
|2,38
|38.466.838
|% 1,71
|
|KRDMD
|2,85
|39.276.543
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3034
|9,3501
|% 0,98
|
|Frank
|7,7756
|7,8224
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8853
|1,8948
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|12,21
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.129
|34,60
|
|Tam
|3.159
|3.229
|45,20
|
|Yarım
|1.533
|1.572
|17,40
|
|Çeyrek
|769
|787
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,31
|0,20
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 57 artarak (% 0.05 ) 1, 229
-
10:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, MRDIN, TRKCM
-
10:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MRDIN, EKGYO, TRKCM
-
10:28XU100
Endeks 1, 093 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 1, 653.00 milyon TL de
-
10:28GLRYH
Yüzde 4.11 oranında artışla 15.70 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 702 adet işlem