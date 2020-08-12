***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
12.08.2020 18:11
***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FADE payında 13/08/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle, mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve FADE pay piyasasında emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır. (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/09/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868382
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
18:057,3060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1014
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
18:058,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1374
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
18:05454,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 11,80
|Açılış
|: 454,59
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,85
|18.249.970
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|21.407.826
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.721.354
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.506.056
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|2.034.216
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.467.584
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.817.584
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|42.760.139
|% -9,96
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% -1,64
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2988
|7,3060
|% 1,41
|
|Euro
|8,6106
|8,6201
|% 1,62
|
|Sterlin
|9,4881
|9,5357
|% 1,25
|
|Frank
|7,9704
|8,0184
|% 1,85
|
|Riyal
|1,9386
|1,9484
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|29,57
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,64
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,32
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
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17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
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17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
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17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem