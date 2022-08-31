***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
31.08.2022 16:49
***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.22 maddesi uyarınca, 01.09.2022 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
FADE GIDA XHARZ 01/09/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059101
BIST
17:293.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 22,43
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
17:2918,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
17:2918,2826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0721
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2826
En Düşük
18,1387
17:291.006,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.006,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler17:29
|EGGUB
|279,40
|91.925.459
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|54.568.693
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|119.283.869
|% 9,97
|
|PETUN
|31,36
|22.804.480
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|4.017.686
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.122.995
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|21.132.076
|% -9,42
|
|FLAP
|7,04
|134.912.831
|% -6,88
|
|THYAO
|72,75
|6.424.560.677
|% 3,26
|
|PETKM
|14,20
|5.720.043.022
|% 5,58
|
|GARAN
|23,32
|4.336.097.573
|% -3,72
|
|YKBNK
|7,16
|3.865.044.441
|% 4,37
|
|AKBNK
|12,01
|3.114.265.417
|% 1,01
|
|EKGYO
|4,08
|2.408.490.601
|% 1,24
|
|YKBNK
|7,16
|3.865.044.441
|% 4,37
|
|PETKM
|14,20
|5.720.043.022
|% 5,58
|
|ISCTR
|8,07
|2.800.658.376
|% 1,38
|
|HALKB
|8,58
|2.900.030.051
|% 9,44
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1919
|18,2019
|% 0,00
|
|Euro
|18,2738
|18,2826
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,0934
|21,1992
|% -0,05
|
|Frank
|18,5152
|18,6268
|% -0,28
|
|Riyal
|4,8248
|4,8490
|% 0,08
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-3,53
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.739
|6.799
|-33,00
|
|Yarım
|3.284
|3.324
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,20
|
|B. Petrol
|96,67
|96,67
|-1,17
|