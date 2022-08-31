Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

31.08.2022 16:49
***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [FADE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.22 maddesi uyarınca, 01.09.2022 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
FADE GIDA XHARZ 01/09/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059101


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:293.187
Değişim :  0,71% |  22,43
Açılış :  3.178  
Önceki Kapanış :  3.165  
En Yüksek
3.199 En Düşük
3.160
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 279,40 91.925.459 % 10,00  
SMRTG 37,44 54.568.693 % 9,99  
COSMO 38,96 3.120.892 % 9,99  
TMSN 70,60 119.283.869 % 9,97  
PETUN 31,36 22.804.480 % 9,96  
daha fazla
17:29 Alış Satış %  
Dolar 18,1919 18,2019 % 0,00  
Euro 18,2738 18,2826 % 0,40  
Sterlin 21,0934 21,1992 % -0,05  
Frank 18,5152 18,6268 % -0,28  
Riyal 4,8248 4,8490 % 0,08  
daha fazla
17:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 -3,53  
Altın Gr. 1.004 1.004 -2,71  
Cumhuriyet 6.707 6.809 -54,00  
Tam 6.739 6.799 -33,00  
Yarım 3.284 3.324 -16,00  
Çeyrek 1.647 1.661 -9,00  
Gümüş.Ons 18,11 18,13 -0,32  
Gümüş Gr. 10,57 10,58 -0,20  
B. Petrol 96,67 96,67 -1,17  
Seans Raporu 17:29
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru