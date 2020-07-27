***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [FADE]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi22/07/2020Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)18.000.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)27,27Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)2,4Aracı Kuruluşİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarAna PazarAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/07/2020 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edeceği toplam 18.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 2,40 TL fiyattan 29-30/07/2020 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, FADE.HE (ikincil piyasada işlem kodu FADE.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862155BIST