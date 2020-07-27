***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
27.07.2020 18:38
***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
İlgili Şirketler [FADE]
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Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/07/2020
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
18.000.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
27,27
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
2,4
Aracı Kuruluş
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/07/2020 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edeceği toplam 18.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 2,40 TL fiyattan 29-30/07/2020 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, FADE.HE (ikincil piyasada işlem kodu FADE.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862155
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
7,0013
En Düşük
6,8322
18:058,0707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0881
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,2239
En Düşük
7,9455
18:05427,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 8,87
|Açılış
|: 427,71
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8219
|8,8662
|% 0,99
|
|Frank
|7,4424
|7,4872
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8273
|1,8364
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|428
|428
|9,20
|
|Cumhuriyet
|2.797
|2.825
|101,30
|
|Tam
|2.881
|2.905
|110,50
|
|Yarım
|1.398
|1.418
|50,90
|
|Çeyrek
|701
|710
|25,40
|