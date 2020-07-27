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***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

27.07.2020 18:38
GÜNCEL HABERLER



***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
22/07/2020
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
18.000.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
27,27
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
2,4
Aracı Kuruluş
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/07/2020 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edeceği toplam 18.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 2,40 TL fiyattan 29-30/07/2020 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, FADE.HE (ikincil piyasada işlem kodu FADE.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayınlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862155


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 387,20 468.523.667 % 10,00  
NUGYO 7,48 19.230.234 % 10,00  
PKENT 717,30 291.224 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.728.213 % 10,00  
ISBIR 1.484,20 2.708.144 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8219 8,8662 % 0,99  
Frank 7,4424 7,4872 % 0,46  
Riyal 1,8273 1,8364 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 428 428 9,20  
Cumhuriyet 2.797 2.825 101,30  
Tam 2.881 2.905 110,50  
Yarım 1.398 1.418 50,90  
Çeyrek 701 710 25,40  
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