***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 12:04
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FADE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943006
BIST
14:241.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,85
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
14:248,7124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
14:2410,3819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
14:24501,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,71
|Açılış
|: 501,85
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,93
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler14:24
|IDGYO
|6,05
|1.300.139
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.123.196
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.818.404
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.952.301
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.523.019
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|HDFGS
|2,52
|19.799.767
|% -5,62
|
|THYAO
|14,53
|853.465.094
|% -0,89
|
|GARAN
|8,27
|456.274.304
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,12
|340.827.325
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,40
|333.282.840
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,97
|321.049.872
|% -2,79
|
|EKGYO
|2,12
|340.827.325
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|153.892.797
|% 0,00
|
|THYAO
|14,53
|853.465.094
|% -0,89
|
|GARAN
|8,27
|456.274.304
|% 0,98
|
|KRDMD
|6,97
|321.049.872
|% -2,79
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7104
|8,7124
|% -0,08
|
|Euro
|10,3763
|10,3819
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0599
|12,1204
|% -0,38
|
|Frank
|9,4291
|9,4859
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3138
|2,3255
|% -0,18
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|18,96
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,34
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.305
|3.390
|26,73
|
|Yarım
|1.597
|1.640
|12,93
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,46
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,12
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,52
|