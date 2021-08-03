***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 11:47
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FADE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954343
BIST
13:081.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.406
En Düşük
1.394
13:088,3241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0238
|Açılış
|: 8,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:089,9032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0199
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:08484,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,01
|Açılış
|: 484,72
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler13:08
|IDGYO
|3,63
|11.572.190
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|35.599.294
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|118.404
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|33.952.303
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|22.936.794
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|24.208.479
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,88
|292.685
|% -9,99
|
|METUR
|5,53
|163.761.877
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,28
|114.095.203
|% -8,51
|
|BAYRK
|9,28
|26.945.450
|% -7,29
|
|GARAN
|8,72
|819.321.999
|% 1,99
|
|EREGL
|19,99
|538.688.749
|% 1,47
|
|SISE
|7,78
|491.222.443
|% 0,78
|
|THYAO
|12,77
|351.681.241
|% -0,78
|
|ASELS
|16,00
|351.051.132
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,44
|300.213.699
|% 0,83
|
|GARAN
|8,72
|819.321.999
|% 1,99
|
|PEKGY
|1,00
|79.208.012
|% 3,09
|
|KARSN
|4,13
|312.587.157
|% 0,24
|
|SISE
|7,78
|491.222.443
|% 0,78
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3217
|8,3241
|% -0,29
|
|Euro
|9,8973
|9,9032
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,5532
|11,6111
|% -0,04
|
|Frank
|9,1748
|9,2301
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2138
|2,2249
|% -0,24
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-3,04
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.259
|-13,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-13,82
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-6,68
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,58
|