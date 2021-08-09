***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2021 12:32
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FADE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955924
BIST
15:131.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.433
15:138,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:1310,1765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0218
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:13485,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,67
|Açılış
|: 485,86
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:13
|GENIL
|14,30
|573.180.760
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.376.712
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|9.018.680
|% 9,97
|
|EDATA
|17,76
|28.533.221
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|89.720.588
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.905.796
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,74
|44.923.642
|% -9,23
|
|DAGHL
|15,68
|25.658.330
|% -8,04
|
|DNISI
|12,20
|15.904.992
|% -7,22
|
|SISE
|8,24
|960.155.845
|% 3,00
|
|GARAN
|9,17
|934.599.292
|% -0,65
|
|KRDMD
|8,03
|578.254.092
|% 0,37
|
|GENIL
|14,30
|573.180.760
|% 10,00
|
|THYAO
|12,87
|463.222.361
|% 0,31
|
|ZRGYO
|1,60
|399.957.414
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|430.522.307
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|960.155.845
|% 3,00
|
|GARAN
|9,17
|934.599.292
|% -0,65
|
|KRDMD
|8,03
|578.254.092
|% 0,37
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6384
|8,6415
|% 0,30
|
|Euro
|10,1693
|10,1765
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9633
|12,0233
|% 0,40
|
|Frank
|9,3931
|9,4496
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2989
|2,3104
|% 0,36
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-15,46
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|-20,36
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-9,85
|
|Çeyrek
|778
|795
|-4,93
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-2,58
|