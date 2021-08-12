***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 11:32
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FADE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957550
BIST
12:061.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 17,45
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
12:068,5768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0481
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
12:0610,0917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0466
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0648
12:06484,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,67
|Açılış
|: 484,08
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,75
BIST En Aktif Hisseler12:06
|MARKA
|5,56
|3.126.649
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.244.365
|% 9,86
|
|DOBUR
|19,58
|2.877.907
|% 9,81
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,27
|29.896.468
|% -9,92
|
|EDATA
|14,48
|11.920.938
|% -8,06
|
|FADE
|8,95
|60.508.402
|% -6,96
|
|IDEAS
|50,00
|1.959.003
|% -5,66
|
|SELGD
|6,40
|27.216.716
|% -5,60
|
|TUPRS
|98,15
|622.918.012
|% 1,71
|
|GARAN
|9,11
|451.348.957
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,99
|423.811.033
|% 1,40
|
|EREGL
|19,45
|355.680.062
|% 1,99
|
|PETKM
|5,93
|308.503.309
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,47
|172.786.822
|% 2,07
|
|KRDMD
|7,99
|423.811.033
|% 1,40
|
|PETKM
|5,93
|308.503.309
|% 2,77
|
|GARAN
|9,11
|451.348.957
|% 1,79
|
|DAGI
|4,51
|163.550.553
|% -4,25
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5731
|8,5768
|% -0,56
|
|Euro
|10,0852
|10,0917
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,8327
|11,8921
|% -0,75
|
|Frank
|9,2521
|9,3079
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2757
|2,2871
|% -0,75
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|3,96
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-8,26
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-4,00
|
|Çeyrek
|776
|793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,63
|71,63
|0,19
|