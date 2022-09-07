***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 17:26
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061076
BIST
17:133.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,09
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:1318,2310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:1318,1212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0699
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1257
En Düşük
18,0019
17:13997,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 997,88
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ORGE
|12,98
|55.467.208
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|21.754.967
|% 9,98
|
|SELGD
|5,73
|4.618.086
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,96
|5.527.917.594
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|169.550.704
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.178.166
|% -9,97
|
|VKING
|7,09
|7.245.352
|% -7,20
|
|FADE
|9,19
|192.730.017
|% -7,17
|
|SANEL
|10,03
|2.182.146
|% -6,70
|
|YKBNK
|7,97
|7.260.945.565
|% -3,74
|
|THYAO
|75,90
|7.223.631.206
|% 3,05
|
|AKBNK
|15,17
|6.140.605.789
|% -2,57
|
|EKGYO
|4,96
|5.527.917.594
|% 9,98
|
|SISE
|26,36
|4.606.314.842
|% 3,21
|
|EKGYO
|4,96
|5.527.917.594
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,97
|7.260.945.565
|% -3,74
|
|AKBNK
|15,17
|6.140.605.789
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,19
|3.721.051.062
|% -3,23
|
|VAKBN
|10,73
|2.996.810.222
|% 6,45
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2183
|18,2310
|% -0,02
|
|Euro
|18,1097
|18,1212
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,7540
|20,8581
|% -0,86
|
|Frank
|18,4515
|18,5627
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8340
|4,8583
|% -0,02
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,41
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.767
|6.838
|-2,00
|
|Yarım
|3.297
|3.340
|1,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.673
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,08
|
|B. Petrol
|89,22
|89,22
|-3,61
|
Seans Raporu
17:13
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