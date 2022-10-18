***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 15:29
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FADE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072666
BIST
16:483.839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -8,92
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:4818,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:4818,3244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:48989,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,45
|Açılış
|: 989,12
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:46
|POLTK
|784,50
|22.601.897
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|148.483.072
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.277.617
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.356.390
|% 10,00
|
|BSOKE
|3,42
|87.739.901
|% 9,97
|
|SAYAS
|23,12
|134.098.344
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.863.745.122
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,40
|13.179.852
|% -7,73
|
|MEGAP
|4,46
|33.532.778
|% -7,66
|
|MEGAP
|4,46
|33.532.778
|% -7,66
|
|THYAO
|97,10
|5.914.137.283
|% -1,37
|
|YKBNK
|9,50
|5.137.655.281
|% -2,16
|
|AKBNK
|15,06
|4.204.943.840
|% 1,41
|
|ASELS
|33,04
|3.604.376.837
|% 1,04
|
|EKGYO
|4,42
|3.454.301.985
|% -1,56
|
|EKGYO
|4,42
|3.454.301.985
|% -1,56
|
|YKBNK
|9,50
|5.137.655.281
|% -2,16
|
|TSKB
|2,67
|960.874.856
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,41
|2.918.356.570
|% 0,21
|
|SKBNK
|1,84
|560.236.287
|% -2,65
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5663
|18,5923
|% 0,07
|
|Euro
|18,3022
|18,3218
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9743
|21,0795
|% -0,41
|
|Frank
|18,6221
|18,7343
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9306
|4,9554
|% 0,01
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|5,11
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-13,00
|
|Tam
|6.694
|6.763
|34,00
|
|Yarım
|3.262
|3.308
|19,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.656
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,09
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|-0,86
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
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17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 43 kaybederek (% -0.27 ) 4, 207
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17:01XU100
Endeks 3, 833 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 82, 506.00 milyon TL de
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17:01KIMMR
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 809, 916 adet işlem
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17:00KARSN
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 162, 601 adet işlem
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16:59ALMAD
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 200, 995 adet işlem