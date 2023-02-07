***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 12:43
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110533
BIST
14:004.654
En Yüksek
|Değişim
|: -5,61%
|| -276,63
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:0018,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:0020,1750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0342
|Açılış
|: 20,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:001.133,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.133,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KONYA
|2.964,50
|91.932.491
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.303.052
|% 10,00
|
|OYAKC
|24,92
|1.032.674.453
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|116.039.416
|% 9,96
|
|CMBTN
|503,90
|50.608.019
|% 9,38
|
|PRDGS
|6,30
|13.402.733
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.063.875
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.444.068
|% -10,00
|
|BTCIM
|35,10
|208.459.487
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.539.114
|% -10,00
|
|THYAO
|131,00
|2.523.403.549
|% -6,36
|
|ASELS
|53,95
|2.157.159.349
|% -8,25
|
|KRDMD
|17,31
|2.016.229.623
|% -1,98
|
|KOZAL
|512,70
|1.396.798.439
|% -2,06
|
|TUPRS
|542,90
|1.359.290.552
|% -6,22
|
|KRDMD
|17,31
|2.016.229.623
|% -1,98
|
|EKGYO
|6,88
|476.318.302
|% -5,36
|
|YKBNK
|8,41
|516.410.717
|% -5,29
|
|BUCIM
|5,95
|328.531.535
|% 6,63
|
|AKBNK
|15,43
|737.470.133
|% -4,75
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8269
|18,8323
|% 0,03
|
|Euro
|20,1683
|20,1750
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,5187
|22,6316
|% -0,20
|
|Frank
|20,2470
|20,3690
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|3,78
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,49
|
|Cumhuriyet
|7.664
|7.780
|3,00
|
|Tam
|7.700
|7.750
|-38,00
|
|Yarım
|3.762
|3.792
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.896
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,70
|82,70
|1,71
|