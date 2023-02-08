***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2023 10:05
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FADE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111302
BIST
10:424.191
En Yüksek
|Değişim
|: -6,97%
|| -313,97
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.191
10:4218,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,2511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0528
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2643
En Düşük
20,1288
10:421.138,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.138,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.138,46
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|123,40
|23.051.622
|% 8,25
|
|ONCSM
|91,90
|952.635
|% 7,55
|
|KONYA
|3.167,50
|65.904.323
|% 6,85
|
|AFYON
|8,34
|83.070.986
|% 6,38
|
|CMBTN
|535,00
|22.641.074
|% 5,59
|
|ULUUN
|23,40
|1.383.076
|% -10,00
|
|PSGYO
|5,58
|7.485.505
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,39
|1.137.036
|% -10,00
|
|PRDGS
|5,67
|799.000
|% -10,00
|
|YEOTK
|48,60
|14.282.494
|% -10,00
|
|ASELS
|48,88
|309.921.762
|% -7,69
|
|THYAO
|118,80
|246.836.091
|% -6,60
|
|SISE
|37,28
|239.546.341
|% -3,97
|
|EREGL
|36,22
|215.132.400
|% -3,62
|
|AKBNK
|13,95
|164.130.416
|% -5,10
|
|EKGYO
|6,15
|99.158.110
|% -6,11
|
|YKBNK
|7,80
|101.486.853
|% -4,06
|
|AKBNK
|13,95
|164.130.416
|% -5,10
|
|GSRAY
|7,60
|81.438.566
|% -9,95
|
|AFYON
|8,34
|83.070.986
|% 6,38
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8277
|18,8310
|% 0,03
|
|Euro
|20,2430
|20,2511
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6414
|22,7550
|% 0,18
|
|Frank
|20,3636
|20,4863
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0045
|5,0296
|% 0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|8,85
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|4,63
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.724
|7.781
|26,00
|
|Yarım
|3.773
|3.807
|12,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.904
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,11
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|-0,07
|