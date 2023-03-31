***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2023 16:57
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130360
BIST
17:364.847
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -49,27
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3619,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3620,8771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0613
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:361.220,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.220,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:34
|EKSUN
|86,50
|44.018.726
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.994.436
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.850.306
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.653
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.462.981.532
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.236.228
|% -9,97
|
|BVSAN
|65,90
|668.143.449
|% -9,97
|
|ASTOR
|52,85
|2.563.578.118
|% -1,40
|
|AKFYE
|17,10
|2.462.981.532
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,46
|2.414.085.653
|% 2,48
|
|TUPRS
|531,80
|2.265.856.597
|% -1,34
|
|EREGL
|35,58
|1.962.445.010
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,55
|811.634.606
|% 8,97
|
|ALBRK
|2,91
|445.700.569
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,21
|1.934.061.700
|% -2,29
|
|AKFYE
|17,10
|2.462.981.532
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,27
|712.686.170
|% -2,03
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1796
|19,1834
|% 0,08
|
|Euro
|20,8903
|20,8985
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,6697
|23,7884
|% -0,03
|
|Frank
|20,9473
|21,0735
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0954
|5,1210
|% 0,07
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,88
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.220
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.320
|2,00
|
|Yarım
|4.034
|4.071
|1,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,78
|0,04
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,68
|