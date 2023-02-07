***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.02.2023 18:11
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız dış denetimlerinin yapılması hususunda HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110826
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8356
En Düşük
18,7984
18:0520,1799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0184
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2040
En Düşük
20,1288
18:051.134,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.134,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8223
|18,8322
|% 0,04
|
|Euro
|20,1831
|20,2057
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5904
|22,7037
|% -0,04
|
|Frank
|20,3386
|20,4611
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0016
|5,0267
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|0,83
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.682
|7.763
|8,00
|
|Yarım
|3.753
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.899
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|3,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:57
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -383, 73 kaybederek (% -8.70 ) 4, 028
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