***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024 - 31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal raporların ve Faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız dış denetimlerinin yapılması hususunda "Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın, yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252777BIST