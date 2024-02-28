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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

28.02.2024 18:11
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
.
Tescil Tarihi
.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
.
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu  Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal raporların ve Faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız dış denetimlerinin yapılması hususunda  "Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın, yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252777


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