***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 55.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 70.500.000 TL'ye çıkarılmasına kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 08.10.2020 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, 14.10.2020 tarihli ve 10181 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881586BIST