***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.10.2020 17:06
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 55.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 70.500.000 TL'ye çıkarılmasına kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 08.10.2020 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, 14.10.2020 tarihli ve 10181 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881586
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,3048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
18:05485,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,22
|Açılış
|: 485,88
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9043
|7,9089
|% -0,13
|
|Euro
|9,2936
|9,3048
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2797
|10,3313
|% 0,65
|
|Frank
|8,6354
|8,6874
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1015
|2,1121
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|20,08
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,53
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|43,10
|43,10
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PRKME
Yüzde 4.35 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 404 adet işlem
-
17:57AKSUE
Yüzde 6.41 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 476 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
-
17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
-
17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem