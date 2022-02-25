***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
25.02.2022 18:10
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
31.12.2021 Tarihli Faaliyet Raporumuz Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004625
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,8986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1244
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,6889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1566
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05843,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -11,78
|Açılış
|: 843,53
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|178,20
|20.864.914
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.068.666
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|956.986
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|3.942.338
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,89
|178.254.954
|% -3,26
|
|ANHYT
|13,85
|10.029.886
|% -2,19
|
|IHEVA
|1,09
|28.564.459
|% -1,80
|
|KSTUR
|230,90
|593.831
|% -1,74
|
|THYAO
|27,34
|6.584.213.450
|% 8,15
|
|EREGL
|31,28
|3.203.160.280
|% 7,57
|
|KRDMD
|11,34
|1.801.302.388
|% 7,49
|
|GARAN
|11,40
|1.588.381.366
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,67
|1.193.978.714
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.193.978.714
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,05
|637.318.102
|% 3,02
|
|THYAO
|27,34
|6.584.213.450
|% 8,15
|
|KLGYO
|0,89
|178.254.954
|% -3,26
|
|HUNER
|2,68
|487.472.060
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8948
|13,8986
|% -0,89
|
|Euro
|15,6654
|15,6889
|% -0,99
|
|Sterlin
|18,5369
|18,6299
|% -0,94
|
|Frank
|14,9258
|15,0157
|% -1,09
|
|Riyal
|3,6938
|3,7123
|% -0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-11,66
|
|Altın Gr.
|843
|844
|-11,73
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,19
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|-1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem