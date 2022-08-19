***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 34.306.238 14.733.120 214.163.936 214.163.936Transferler30 0 0 0 0 0 14.733.120 -14.733.120 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 17.857.575 11.175.602 11.175.602Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 17.857.575 11.175.602 11.175.602Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 49.039.358 17.857.575 232.021.511 232.021.511Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 735.632 35.262.901 32.454.241 246.632.012 246.632.012Transferler30 0 0 0 0 460.634 31.993.607 -32.454.241 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 121.051.074 121.051.074 121.051.074Dönem Karı (Zararı)30 0 0 0 0 0 0 121.051.074 121.051.074 121.051.074Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 1.196.166 67.256.508 121.051.074 367.683.086 367.683.086Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI152.322.997 7.700.471Dönem Karı (Zararı)121.051.074 17.857.575Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 121.051.074 17.857.575Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.558.562 3.723.673Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 734.962 631.545Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -150.770 -50.987Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -150.770 -50.987Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 428.387 148.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 428.387 223.448Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 -75.006Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 1.711.208 1.160.311Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 2.027.669 984.634Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 733.984 1.022.576Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -1.050.445 -846.899Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -2.026.142 -708.684Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.026.142 -708.684Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 28.860.917 2.824.388Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 0 -281.342Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 0 -281.342İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.030.575 -13.473.942Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 1.459.326 -15.972.655Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.585.122 -1.119.478İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 588.174 -1.197İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -10.173.296 -1.118.281Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -330.688 -48.078İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 141.247 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -471.935 -48.078Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 20.086.152 2.070.499Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 411.493 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -7.814.767 -1.298.453Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.274.260 3.238.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 222.256 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -3.496.516 3.238.698Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 200.512 69.133Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -675.457 -70.390İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -675.457 -70.390Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 1.241.105 274.801İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -687.719 -618.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -687.719 -618.019Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları151.640.211 8.107.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -41.751 -8.233Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 724.537 -398.602YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-148.579.280 -3.246.492Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 539.604Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 539.604Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.525.693 -4.123.609Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.525.693 -4.123.609Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -144.450.000 -32.716Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 270.023 370.229Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -873.610 0Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.371.029 -4.354.422Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 23.002.776 3.000.000Kredilerden Nakit Girişleri47 23.002.776 3.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -6.604.078 -6.369.788Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -6.604.078 -6.369.788Ödenen Faiz37 -2.027.669 -984.634YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.114.746 99.557NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.114.746 99.557DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ550.497 674.962DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.665.243 774.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 18.665.243 550.497Finansal Yatırımlar47 8.266.863 9.726.189Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar47 8.266.863 9.726.189Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 26.938.044 16.147.614İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.930 594.104İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 26.932.114 15.553.510Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 2.053.002 1.722.314İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 141.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.053.002 1.581.067Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 39.420.807 59.506.959Canlı Varlıklar11 772.903 98.194.140DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 9.332 13.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 9.332 13.425Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Canlı Varlıklar11 4.593.447 2.761.102Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 317.000.000 172.550.000Maddi Duran Varlıklar14 56.097.542 53.306.811Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR377.700.321 228.631.338TOPLAM VARLIKLAR492.473.224 326.825.478KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 43.812.749 21.988.413İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 43.812.749 21.988.413İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 7.950.137 9.919.828İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 7.950.137 9.919.828Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 5.396.977 7.937.253İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 222.256 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.174.721 7.937.253Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 419.053 218.541Diğer Borçlar9 696.548 1.406.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 696.548 1.406.554Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.810.715 569.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.810.715 569.610Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 724.537 0Kısa Vadeli Karşılıklar25 237.218 90.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 237.218 28.129Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 62.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler62.000 0ARA TOPLAM61.109.934 42.130.328TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.109.934 42.130.328UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 0 3.455.947İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 3.455.947Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar9 90.352 55.803İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 90.352 55.803Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar25 797.267 619.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 797.267 619.720Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 62.792.585 33.931.668Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.680.204 38.063.138TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER124.790.138 80.193.466ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar367.683.086 246.632.012Ödenmiş Sermaye30 83.895.000 83.895.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 25.530.586 25.530.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 68.753.752 68.753.752Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 68.753.752 68.753.752Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 68.766.815 68.766.815Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -13.063 -13.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.196.166 735.532Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 67.256.508 35.262.901Net Dönem Karı veya Zararı30 121.051.074 32.454.241TOPLAM ÖZKAYNAKLAR367.683.086 246.632.012TOPLAM KAYNAKLAR492.473.224 326.825.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 67.504.258 38.400.891 39.483.399 21.180.150Satışların Maliyeti31 -52.658.633 -27.444.945 -30.694.168 -13.436.192TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.845.625 10.955.946 8.789.231 7.743.958Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları31 2.026.142 708.684 263.152 15.200BRÜT KAR (ZARAR)16.871.767 11.664.630 9.052.383 7.759.158Genel Yönetim Giderleri28 -4.391.921 -2.670.101 -2.708.939 -1.668.945Pazarlama Giderleri28 -3.173.488 -1.440.421 -1.921.845 -948.856Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 3.701.326 2.653.452 947.370 584.772Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.488.143 -1.650.703 -1.708.414 -559.707ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.519.541 8.556.857 3.660.555 5.166.422Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 144.139.110 13.601.461 140.878.513 2.407.584Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -1.459.327 0 -1.459.327 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -76.751 -17.132 -108.771 -19.893FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)153.122.573 22.141.186 142.970.970 7.554.113Finansman Gelirleri37 722.310 41.078 718.649 10.805Finansman Giderleri37 -2.494.565 -1.053.969 -986.255 -512.726SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)151.350.318 21.128.295 142.703.364 7.052.192Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.299.244 -3.270.720 -28.470.932 -370.219Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.438.327 -446.331 -724.484 17.367Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -28.860.917 -2.824.389 -27.746.448 -387.586SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)121.051.074 17.857.575 114.232.432 6.681.973DÖNEM KARI (ZARARI)121.051.074 17.857.575 114.232.432 6.681.973Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları41 121.051.074 17.857.575 114.232.432 6.681.973Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)121.051.074 17.857.575 114.232.432 6.681.973Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları121.051.074 17.857.575 114.232.432 6.681.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057168BIST