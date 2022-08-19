***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:10
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 34.306.238 14.733.120 214.163.936 214.163.936
Transferler
30 0 0 0 0 0 14.733.120 -14.733.120 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 17.857.575 11.175.602 11.175.602
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 17.857.575 11.175.602 11.175.602
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 49.039.358 17.857.575 232.021.511 232.021.511
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 735.632 35.262.901 32.454.241 246.632.012 246.632.012
Transferler
30 0 0 0 0 460.634 31.993.607 -32.454.241 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 121.051.074 121.051.074 121.051.074
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 121.051.074 121.051.074 121.051.074
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 1.196.166 67.256.508 121.051.074 367.683.086 367.683.086
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.322.997 7.700.471
Dönem Karı (Zararı)
121.051.074 17.857.575
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 121.051.074 17.857.575
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.558.562 3.723.673
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 734.962 631.545
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -150.770 -50.987
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -150.770 -50.987
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 428.387 148.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 428.387 223.448
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -75.006
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 1.711.208 1.160.311
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 2.027.669 984.634
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 733.984 1.022.576
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -1.050.445 -846.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.026.142 -708.684
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.026.142 -708.684
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 28.860.917 2.824.388
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -281.342
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -281.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.030.575 -13.473.942
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 1.459.326 -15.972.655
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.585.122 -1.119.478
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 588.174 -1.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.173.296 -1.118.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -330.688 -48.078
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 141.247 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -471.935 -48.078
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 20.086.152 2.070.499
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 411.493 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -7.814.767 -1.298.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.274.260 3.238.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 222.256 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.496.516 3.238.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 200.512 69.133
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -675.457 -70.390
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -675.457 -70.390
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 1.241.105 274.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -687.719 -618.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -687.719 -618.019
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
151.640.211 8.107.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -41.751 -8.233
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 724.537 -398.602
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-148.579.280 -3.246.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 539.604
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 539.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.525.693 -4.123.609
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.525.693 -4.123.609
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -144.450.000 -32.716
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 270.023 370.229
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -873.610 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.371.029 -4.354.422
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 23.002.776 3.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
47 23.002.776 3.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -6.604.078 -6.369.788
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -6.604.078 -6.369.788
Ödenen Faiz
37 -2.027.669 -984.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.114.746 99.557
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.114.746 99.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
550.497 674.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.665.243 774.519
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 18.665.243 550.497
Finansal Yatırımlar
47 8.266.863 9.726.189
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
47 8.266.863 9.726.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 26.938.044 16.147.614
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.930 594.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.932.114 15.553.510
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 2.053.002 1.722.314
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 141.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.053.002 1.581.067
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 39.420.807 59.506.959
Canlı Varlıklar
11 772.903 98.194.140
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 9.332 13.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.332 13.425
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Canlı Varlıklar
11 4.593.447 2.761.102
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 317.000.000 172.550.000
Maddi Duran Varlıklar
14 56.097.542 53.306.811
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
377.700.321 228.631.338
TOPLAM VARLIKLAR
492.473.224 326.825.478
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 43.812.749 21.988.413
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 43.812.749 21.988.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 7.950.137 9.919.828
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 7.950.137 9.919.828
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 5.396.977 7.937.253
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 222.256 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.174.721 7.937.253
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 419.053 218.541
Diğer Borçlar
9 696.548 1.406.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 696.548 1.406.554
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.810.715 569.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.810.715 569.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 724.537 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 237.218 90.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 237.218 28.129
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 62.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
62.000 0
ARA TOPLAM
61.109.934 42.130.328
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.109.934 42.130.328
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 3.455.947
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 3.455.947
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
9 90.352 55.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 90.352 55.803
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 797.267 619.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 797.267 619.720
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 62.792.585 33.931.668
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.680.204 38.063.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.790.138 80.193.466
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
367.683.086 246.632.012
Ödenmiş Sermaye
30 83.895.000 83.895.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 25.530.586 25.530.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 68.753.752 68.753.752
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 68.753.752 68.753.752
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.766.815 68.766.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -13.063 -13.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.196.166 735.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 67.256.508 35.262.901
Net Dönem Karı veya Zararı
30 121.051.074 32.454.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
367.683.086 246.632.012
TOPLAM KAYNAKLAR
492.473.224 326.825.478
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 67.504.258 38.400.891 39.483.399 21.180.150
Satışların Maliyeti
31 -52.658.633 -27.444.945 -30.694.168 -13.436.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.845.625 10.955.946 8.789.231 7.743.958
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 2.026.142 708.684 263.152 15.200
BRÜT KAR (ZARAR)
16.871.767 11.664.630 9.052.383 7.759.158
Genel Yönetim Giderleri
28 -4.391.921 -2.670.101 -2.708.939 -1.668.945
Pazarlama Giderleri
28 -3.173.488 -1.440.421 -1.921.845 -948.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.701.326 2.653.452 947.370 584.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.488.143 -1.650.703 -1.708.414 -559.707
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.519.541 8.556.857 3.660.555 5.166.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 144.139.110 13.601.461 140.878.513 2.407.584
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -1.459.327 0 -1.459.327 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -76.751 -17.132 -108.771 -19.893
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
153.122.573 22.141.186 142.970.970 7.554.113
Finansman Gelirleri
37 722.310 41.078 718.649 10.805
Finansman Giderleri
37 -2.494.565 -1.053.969 -986.255 -512.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
151.350.318 21.128.295 142.703.364 7.052.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.299.244 -3.270.720 -28.470.932 -370.219
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.438.327 -446.331 -724.484 17.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -28.860.917 -2.824.389 -27.746.448 -387.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
121.051.074 17.857.575 114.232.432 6.681.973
DÖNEM KARI (ZARARI)
121.051.074 17.857.575 114.232.432 6.681.973
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
41 121.051.074 17.857.575 114.232.432 6.681.973
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.051.074 17.857.575 114.232.432 6.681.973
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
121.051.074 17.857.575 114.232.432 6.681.973
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057168
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