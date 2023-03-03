***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 04.02.2023Genel Kurul Tarihi 03.03.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres CUMHURİYET MAHALLESİ 136/2 SOKAK NO:10/A KOYUNDERE MENEMEN İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması4 - Esas Sözleşme 7. Maddesi "YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ" ‘ne istinaden, yeni Yönetim Kurulunun seçimi, görev dağılımı, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerinin belirlenmesi,5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi7 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir8 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.03.2023 tarihinde saat:10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.Şirketimizin 03.03.2022 Cuma günü Saat:10.00'da Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen İZMİR adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı.2. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiili iş ve işlemlerinden dolayı ibra edildi.3.Yönetim Kurulunun yeniden seçimi yapıldı, görev dağılımı, görev süreleri ve ödenecek ücretleri yeniden belirlendi.4.Yönetim Kurulunun 2022 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi.5.Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi olarak "Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." nin seçilmesine karar verildi.6.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.7.Şirketin 2022 hesap döneminde yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2023 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için 1.500.000 TL üst sınır olarak belirlendi.8.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.nun 395.ve 396. Maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2022 Genel Kurul Hazirun EGK_.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2022 Toplantı Tutanağı_.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.03.2023 tarihinde saat:10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119778BIST