***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2023 15:40
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 04.02.2023
Genel Kurul Tarihi 03.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres CUMHURİYET MAHALLESİ 136/2 SOKAK NO:10/A KOYUNDERE MENEMEN İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması
4 - Esas Sözleşme 7. Maddesi "YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ" ‘ne istinaden, yeni Yönetim Kurulunun seçimi, görev dağılımı, görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerinin belirlenmesi,
5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi
7 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir
8 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.03.2023 tarihinde saat:10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin 03.03.2022 Cuma günü Saat:10.00'da Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen İZMİR adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı.
2. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiili iş ve işlemlerinden dolayı ibra edildi.
3.Yönetim Kurulunun yeniden seçimi yapıldı, görev dağılımı, görev süreleri ve ödenecek ücretleri yeniden belirlendi.
4.Yönetim Kurulunun 2022 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi.
5.Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi olarak "Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." nin seçilmesine karar verildi.
6.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
7.Şirketin 2022 hesap döneminde yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2023 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için 1.500.000 TL üst sınır olarak belirlendi.
8.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.nun 395.ve 396. Maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Genel Kurul Hazirun EGK_.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2022 Toplantı Tutanağı_.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.03.2023 tarihinde saat:10.00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119778
BIST