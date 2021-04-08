***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 29.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFADE00020 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, FADE, TREFADE00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFADE00020 1.045.000 19B Grubu, FADE, TREFADE00012 12.350.000 19Ek AçıklamalarŞirketimizin 29.03.2021 Tarih ve 2021/44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarımızda 14.733.120 TL, yasal kayıtlarımıza göre ise 7.629.147 TL net dönem karı bulunmakta olup, Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere 7.247.690 TL'nin dağıtılabilir net dönem karından, 6.147.310 TL'nin geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 13.395.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUFADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 70.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 119.284Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 18.746.367 9.855.2364. Vergiler ( - ) 4.013.247 2.226.0895. Net Dönem Kârı 14.733.120 7.629.1476. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 381.457,35 381.457,358. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.351.663 7.247.690Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 14.351.663 7.247.6909. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.351.663 7.247.69011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 7.247.690 7.247.690* Nakit 0 0* Bedelsiz 7.247.690 7.247.69012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 7.103.973 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 6.147.310 6.147.310Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 1.045.000 7,28 0,19 19B Grubu 0 12.350.000 86,05 0,19 19TOPLAM 0 13.395.000 93,33 0,19 19Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924796BIST