***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSağlıklı beslenme trendinin yükselişi ile birlikte Şirketimize gelen organik kurutulmuş domates talebinde de artış yaşanmaktadır. 2019 yılında yaklaşık 200.000 Euro olan organik ürün talebine karşılık, 2020 yılında yaklaşık 1 milyon Euro tutarında sipariş alınmıştır. Şirket olarak katma değeri ve karlılığı yüksek ürün segmenti olan organik ürün için üretim ve tedarik çalışmaları devam etmektedir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870938BIST