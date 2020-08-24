***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 18:23
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sağlıklı beslenme trendinin yükselişi ile birlikte Şirketimize gelen organik kurutulmuş domates talebinde de artış yaşanmaktadır. 2019 yılında yaklaşık 200.000 Euro olan organik ürün talebine karşılık, 2020 yılında yaklaşık 1 milyon Euro tutarında sipariş alınmıştır. Şirket olarak katma değeri ve karlılığı yüksek ürün segmenti olan organik ürün için üretim ve tedarik çalışmaları devam etmektedir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870938
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0381
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3835
En Düşük
7,2756
18:058,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0706
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7419
En Düşük
8,5516
18:05458,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,39
|Açılış
|: 458,21
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3714
|7,3743
|% 0,52
|
|Euro
|8,7003
|8,7095
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6180
|9,6663
|% 0,45
|
|Frank
|8,0674
|8,1160
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9616
|1,9715
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-10,67
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,42
|45,42
|0,49
|