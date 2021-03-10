***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş.'nin mevcut bağlı ortaklığı Hade Fidecilik Tarım Ürünl.San.Tic.A.Ş. Ye ait full otomasyonlu, bilgisayar kontrollü akıllı seralarında 2021 ekim-dikim sezonu için şu anda toplam 50 milyon Adet Fide siparişi alınmıştır. Bu siparişlerin 10 milyon adeti Fade gıdanın 2021 kurutma sezonu için Ege bölgesinde yerleşik sözleşmeli çiftçilerinden alınmış olup, kalan 40 milyon Fide siparişi ise piyasadaki firmalar ve bayilerden alınmıştır.Siz değerli yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916769BIST