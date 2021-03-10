***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2021 10:29
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş.'nin mevcut bağlı ortaklığı Hade Fidecilik Tarım Ürünl.San.Tic.A.Ş. Ye ait full otomasyonlu, bilgisayar kontrollü akıllı seralarında 2021 ekim-dikim sezonu için şu anda toplam 50 milyon Adet Fide siparişi alınmıştır. Bu siparişlerin 10 milyon adeti Fade gıdanın 2021 kurutma sezonu için Ege bölgesinde yerleşik sözleşmeli çiftçilerinden alınmış olup, kalan 40 milyon Fide siparişi ise piyasadaki firmalar ve bayilerden alınmıştır.
Siz değerli yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916769
BIST
11:451.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,13
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:457,6038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5944
11:459,0506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0182
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
9,0359
11:45419,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,73
|Açılış
|: 419,50
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:45
|TRILC
|14,64
|340.673
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.846.482
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.172.790
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.705.414
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|NIBAS
|25,22
|25.043.020
|% -9,99
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|EDIP
|3,66
|14.837.838
|% -3,94
|
|SASA
|43,96
|701.133.676
|% 4,07
|
|PETKM
|6,31
|541.652.034
|% 1,12
|
|GARAN
|9,01
|512.740.571
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,52
|459.449.419
|% 1,90
|
|KRVGD
|19,05
|318.385.706
|% 8,30
|
|PETKM
|6,31
|541.652.034
|% 1,12
|
|ODAS
|3,94
|293.856.242
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,40
|168.839.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,52
|459.449.419
|% 1,90
|
|TSKB
|1,72
|101.976.622
|% 0,58
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5994
|7,6038
|% -0,04
|
|Euro
|9,0443
|9,0506
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,5531
|10,6060
|% 0,04
|
|Frank
|8,1686
|8,2178
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0246
|2,0347
|% 0,01
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-3,31
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,09
|67,09
|-0,43
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
11:59SEKUR
Yüzde 4.09 oranında artışla 36.12 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 325 adet işlem
-
11:58ARSAN
Yüzde 5.28 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 197, 983 adet işlem
-
11:56SAFKR
Yüzde 4.57 oranında artışla 12.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 627, 111 adet işlem
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 91 artarak (% 0.58 ) 1, 366
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, EUYO, DIRIT, OZRDN, VAKKO, DITAS, TRILC