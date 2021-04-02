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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.04.2021 10:12



***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş., Dünya'da en önemli gelişme alanlarından birisi olan "BİYOTEKNOLOJİ" alanında, Bitki BİYOTEKNOLOJİ çalışmalarına dayalı yatırım yapma kararı almıştır. Bu kapsamda gerekli ön araştırmaların, kapsamlı fizibilitelerin, tüm teknik ve gerekli teknolojik yapılabilir etütlerin, konu ile alakalı piyasa araştırmalarının, ilgili teknolojik saha ziyaretlerinin yürütülmesine, Yönetim Kurulu olarak karar verilmiştir.
Bitki BİYOTEKNOLOJİ Özetle
*- Dışa bağımlı olduğumuz Tohum gereksiniminin ortadan kaldırılmasını, tohumsuz üretim uygulamasını mümkün kılacaktır.
* BİYOTEKNOLOJİ ile üretilen bitkiler değişen iklim koşullarına dayanıklı olacaktır.
* BİYOTEKNOLOJİ ile üretilen anaçlardan dikilen meyve fidanları 5 yıl yerine 2 yıl da ürün verecektir.
*- Hali hazırdaki Full otomasyonlu Bilgisayar kontrollü akıllı Seralarımızdaki dönemsellikten kaynaklı atıl kapasiteler, bu yöntem ile meyve ve sebze fidesi üretimi ile doldurulması planlanmaktadır.   Bu şekilde ilave üretim, satış ve gelir elde edecektir.
Şirketimiz olarak tarım sektöründeki yıllara dayalı tecrübemiz ve mevcut fiziki,teknolojik altyapımız,insan kaynaklarımız  yapılacak tüm çalışmalarımızda, elimizdeki en büyük koz olacaktır.
 
                  
Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922767


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