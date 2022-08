***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş.'nin %100 hissesine sahibi olduğu HADE FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin daha önce Kamuoyu Aydınlatma Platformunda da bildirilmiş olduğumuz Ana sözleşmesi maddelerinden "Şirketin Unvanı", "Amaç ve Konu" ve "Şirketin Merkezi" değişikliklerine ait işlemler tamamlanmış ve Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğüne Tescil ettirilmiştir.Buna göreŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ' nin2.MaddesiŞİRKETİN UNVANIŞirketin unvanı HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir.3.MaddesiAMAÇ VE KONUANA SÖZLEŞMESİNDE YAZILI MAKSAD VE MEVZULAR 'a İlave Maddeler Eklenmiştir.43. Yeni bitki kültürlerini ve türlerini üretmek, geliştirmek, bu konularla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, ithalatını, ihracatını, dâhili ve harici ticaretini yapmak.44. Tarım, bitki, gıda, çevre ve sağlık alanındaki her türlü Biyoteknoloji üretim, test, laboratuvar hizmetlerini yapmak.45. Bitkilerin enerji besin, ilaç ve kozmetik sektörüne yönelik hammaddelerini üretmek, işlemek alım- satımını, pazarlamasını, ihracat ve ithalatını yapmak.46. Konusu ile ilgili olarak her çeşit marka ihtira beratı, model gibi sınai mülkiyet hakları ile lisans, imtiyaz, telif hakkı, know-how, patent ticari unvan gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde tescil, devir, alım satım ve kiralama gibi işlemleri yapmak, yerli ve yabancı personel istihdam etmek.47. Faaliyet konularıyla ilgili eğitim çalışmaları, ar-ge faaliyetleri yapmak, her türlü konuda teknoloji ve proje danışmanlık hizmetlerini vermek ve yürütmek, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek.48. Her türlü tohum geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yapmak, her türlü laboratuvar malzemelerini alım, satım ihracat ve ithalatını yapmak.4.MaddesiŞİRKETİN MERKEZİŞirketin merkezi İZMİR ili MENEMEN İlçesi'dir.Adresi CUMHURİYET MAHALLESİ, 136 SOKAK, DIŞ KAPI NO: 33 İÇ KAPI NO:1 KOYUNDERE 35660 MENEMEN/İZMİR' dir.Olarak yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058907BIST