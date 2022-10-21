***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 18:11
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş. olarak %100 hissesine sahip olduğumuz HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TAR.ÜRÜN.SAN.TİC.A.Ş ile ilgili 02.04.2021 tarihinde Bitki BİYOTEKNOLOJİ çalışmalarına dayalı yatırım yapma kararı aldığımızı, siz değerli yatırımcılarımız ile paylaşmıştık. Bu inançlı kararımız ve tarım sektöründeki yıllara dayalı tecrübemiz, mevcut fiziki, teknolojik altyapımız, tecrübeli insan kaynaklarımız ile birlikte bu yatırımımızı da en iyi şekilde tamamlamış ve 21.10.2022 Tarihi itibari ile üretime başlayan tesisimizin resmi açılışı da gerçekleştirilmiştir.
Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073342
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,6050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,2926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0845
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05986,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 13,08
|Açılış
|: 986,36
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
989,06
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5986
|18,6050
|% -0,01
|
|Euro
|18,2762
|18,2926
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,9347
|21,0397
|% 0,50
|
|Frank
|18,5743
|18,6861
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9335
|4,9583
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|20,95
|
|Altın Gr.
|986
|986
|12,91
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.682
|6.803
|94,00
|
|Yarım
|3.256
|3.326
|46,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.662
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,21
|
|B. Petrol
|93,21
|93,21
|0,83
|