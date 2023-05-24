***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2023 11:33
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş.'nin %100 hissesine sahip olduğu HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TAR.ÜRÜN.SAN.TİC.A.Ş. ile ilgili olarak "BİTKİ BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINA DAYALI YATIRIM" kapsamında üretimine başladığı ve 25.11.2022 tarihinde de ilk siparişini aldığı bilgisini sizler ile paylaşmıştık.
İştirakimiz olan şirketimizin almış olduğu yönetim Kurulu kararı ile ‘Bitki kök hücre' teknolojisinine sahip dünya standartlarında hizmet veren ACTV BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVAR SAN. VE TİC. A.Ş. ile HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TAR.ÜRÜN.SAN.TİC.A.Ş. "Terapötik Protein Üretimi" projesinde işbirliği anlaşması sağlanmıştır.Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153300
BIST
13:204.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
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|Açılış
|: 4.477
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4.524
En Düşük
4.449
13:2019,8976
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|: 0,21%
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|: 21,2000
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|Önceki Kapanış
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19,8142
13:2021,4124
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|: 1.260,30
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1.265,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler13:18
|RODRG
|48,90
|16.531.477
|% 9,99
|
|VANGD
|6,94
|8.724.909
|% 9,98
|
|CANTE
|23,40
|103.523.665
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.581.721
|% 9,95
|
|ULUSE
|124,00
|24.810.029
|% 9,93
|
|SAMAT
|23,46
|50.314.871
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|511.877
|% -9,96
|
|SDTTR
|110,10
|199.379.251
|% -7,40
|
|POLTK
|2.620,40
|46.091.264
|% -6,93
|
|CMENT
|51,45
|76.835
|% -6,28
|
|SASA
|50,80
|2.379.695.810
|% 1,60
|
|THYAO
|133,20
|1.361.258.134
|% -0,89
|
|ISCTR
|10,38
|1.296.585.539
|% 0,10
|
|KCHOL
|74,00
|872.851.031
|% -1,46
|
|KOZAL
|19,23
|825.510.276
|% 2,34
|
|ISCTR
|10,38
|1.296.585.539
|% 0,10
|
|ODAS
|5,86
|516.480.403
|% 2,99
|
|EKGYO
|6,28
|551.419.130
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,82
|542.286.032
|% 0,11
|
|SASA
|50,80
|2.379.695.810
|% 1,60
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8800
|19,8938
|% 0,19
|
|Euro
|21,3933
|21,4133
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,5450
|24,6681
|% -0,07
|
|Frank
|21,9313
|22,0634
|% 0,02
|
|Riyal
|5,2865
|5,3130
|% 0,20
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|2,91
|
|Cumhuriyet
|9.442
|9.585
|24,00
|
|Tam
|9.387
|9.644
|15,49
|
|Yarım
|4.641
|4.751
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.313
|2.368
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,97
|14,99
|0,02
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|1,41
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