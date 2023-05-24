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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.05.2023 11:33
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş.'nin %100 hissesine sahip olduğu HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TAR.ÜRÜN.SAN.TİC.A.Ş. ile ilgili olarak "BİTKİ BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINA DAYALI YATIRIM" kapsamında üretimine başladığı ve 25.11.2022 tarihinde de ilk siparişini aldığı bilgisini sizler ile paylaşmıştık.
İştirakimiz olan şirketimizin almış olduğu yönetim Kurulu kararı ile  ‘Bitki kök hücre' teknolojisinine sahip dünya standartlarında hizmet veren ACTV BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVAR SAN. VE TİC. A.Ş. ile  HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TAR.ÜRÜN.SAN.TİC.A.Ş. "Terapötik Protein Üretimi" projesinde işbirliği anlaşması sağlanmıştır.Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153300


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Altın Gr. 1.263 1.263 2,91  
Cumhuriyet 9.442 9.585 24,00  
Tam 9.387 9.644 15,49  
Yarım 4.641 4.751 -50,00  
Çeyrek 2.313 2.368 -18,00  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 -0,06  
Gümüş Gr. 14,97 14,99 0,02  
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