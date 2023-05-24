***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş.'nin %100 hissesine sahip olduğu HADE Biyoteknoloji Fidecilik Tar.Ürün.San.Tic.A.Ş., proje ortağımız olan ACTV Biyoteknoloji Laboratuvar San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin KİTLE FONLAMASI PAY İŞLEMLERİ'nde 1.000.000 TL'lik Pay Alım İşlemi gerçekleştirmiştir.Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153360BIST