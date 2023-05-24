***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2023 15:23
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Fade Gıda Yatırım San.Tic. A.Ş.'nin %100 hissesine sahip olduğu HADE Biyoteknoloji Fidecilik Tar.Ürün.San.Tic.A.Ş., proje ortağımız olan ACTV Biyoteknoloji Laboratuvar San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin KİTLE FONLAMASI PAY İŞLEMLERİ'nde 1.000.000 TL'lik Pay Alım İşlemi gerçekleştirmiştir.
Siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153360
BIST
15:574.420
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -50,50
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.417
15:5719,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0364
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
15:5721,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0926
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
15:571.266,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.266,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:57
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|SMRTG
|67,85
|246.333.418
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.316.786
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|PENTA
|15,59
|192.767.367
|% 9,94
|
|SAMAT
|23,46
|165.994.499
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.606,60
|53.638.560
|% -7,42
|
|BVSAN
|44,08
|219.826.136
|% -6,81
|
|SDTTR
|111,90
|407.817.187
|% -5,89
|
|SASA
|50,20
|3.114.331.416
|% 0,40
|
|THYAO
|132,30
|1.891.758.494
|% -1,56
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EUPWR
|78,25
|1.435.492.337
|% 0,26
|
|KCHOL
|72,95
|1.210.245.156
|% -2,86
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EKGYO
|6,23
|825.533.142
|% -0,80
|
|ODAS
|5,79
|681.908.111
|% 1,76
|
|YKBNK
|8,73
|698.522.876
|% -0,91
|
|AKBNK
|14,09
|970.905.283
|% -2,15
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8889
|19,8931
|% 0,18
|
|Euro
|21,4713
|21,4942
|% 0,43
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7174
|% 0,12
|
|Frank
|21,9505
|22,0827
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2876
|5,3141
|% 0,22
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|5,48
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|6,65
|
|Cumhuriyet
|9.328
|9.571
|10,00
|
|Tam
|9.366
|9.622
|-6,16
|
|Yarım
|4.635
|4.738
|-63,00
|
|Çeyrek
|2.310
|2.362
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|14,99
|0,02
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|0,97
|