***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFade Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş. İzmir'de Villakent bölgesinde "Lüks Villa Projeleri" geliştirmek ve uygulamak üzere 17.045.000TL bedel ile arsa satın alımı gerçekleştirmiştir. Arsa yatırım aracı ile ilgili oluşacak gelişmeler siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktırSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229302BIST