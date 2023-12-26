***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 14:34
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fade Gıda Yatırım San.Tic.A.Ş. İzmir'de Villakent bölgesinde "Lüks Villa Projeleri" geliştirmek ve uygulamak üzere 17.045.000TL bedel ile arsa satın alımı gerçekleştirmiştir. Arsa yatırım aracı ile ilgili oluşacak gelişmeler siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229302
BIST
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15:517.334
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 69,18
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
15:5129,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1866
|Açılış
|: 29,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
15:5132,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,3296
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
15:511.944,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 18,54
|Açılış
|: 1.944,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler15:51
|TARKM
|489,50
|290.004.779
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|64.770.991
|% 10,00
|
|ISBTR
|548.815,00
|2.897.630
|% 9,99
|
|SMRTG
|53,80
|77.930.645
|% 9,98
|
|BEYAZ
|19,08
|40.001.566
|% 9,97
|
|QNBFB
|243,00
|4.219.938
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|79.493.065
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|59.624.929
|% -10,00
|
|MAGEN
|9,01
|123.245.888
|% -9,99
|
|VANGD
|18,47
|10.866.841
|% -9,99
|
|THYAO
|229,20
|3.447.076.178
|% 1,33
|
|TUPRS
|143,80
|2.356.741.263
|% 3,45
|
|AKBNK
|37,84
|1.995.062.137
|% -0,53
|
|ISCTR
|22,28
|1.728.839.268
|% -1,50
|
|YKBNK
|20,02
|1.593.480.976
|% -0,20
|
|YKBNK
|20,02
|1.593.480.976
|% -0,20
|
|ISCTR
|22,28
|1.728.839.268
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,84
|433.822.098
|% -1,01
|
|PETKM
|17,53
|1.039.225.796
|% 0,86
|
|AKBNK
|37,84
|1.995.062.137
|% -0,53
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3312
|29,3386
|% 0,64
|
|Euro
|32,3196
|32,3529
|% 1,03
|
|Sterlin
|37,1087
|37,2948
|% 0,49
|
|Frank
|34,0819
|34,2872
|% 0,38
|
|Riyal
|7,7987
|7,8378
|% 0,55
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|973,63
|975,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.198,30
|1.203,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,34
|79,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.061,45
|2.061,74
|% 0,66
|