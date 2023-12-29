***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.12.2023 tarihli 2023/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerini yürütmek üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No : 213598) ve Türev Araçları Lisansı'na (Lisans No : 904865) sahip Sayın Mehmet BALABAN'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230405BIST