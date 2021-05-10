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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2021 10:05



***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 70.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 83.895.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFADE00020 5.500.000 1.045.000,000 19,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFADE00020 Nâma
B Grubu, FADE, TREFADE00012 65.000.000 12.350.000,000 19,00000 B Grubu B Grubu, FADE, TREFADE00012 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 70.500.000 13.395.000,000 19,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
28.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 13.395.000 TL'nin pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda
1. Mevcut 70.500.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla 7.247.690 TL'si 2020 yılı dönem karından, 6.147.310 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 13.395.000 TL artırılarak 83.895.000 TL'ye yükseltilmesine,
2. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %19 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 13.395.000 TL nominal değerli payların 1.045.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 12.350.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline pay olarak verilmesine,
3. Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
4. İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Arttırımı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935577


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