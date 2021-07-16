***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









B Grubu, FADE, TREFADE00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 70.500.000 13.395.000,000 19,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.07.2021Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.05.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.07.2021SPK Başvuru Tarihi 21.05.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 12.07.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 28.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 27.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 70.500.000 TL'den 13.395.000 TL bedelsiz olarak 83.895.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirketimiz Ana Sözleşmesi "Sermaye" başlıklı 6.Maddesi,yeni şekliyle 16.07.2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951547BIST