Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.07.2021 16:21



***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 70.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 83.895.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFADE00020 5.500.000 1.045.000,000 19,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFADE00020 Nâma
B Grubu, FADE, TREFADE00012 65.000.000 12.350.000,000 19,00000 B Grubu B Grubu, FADE, TREFADE00012 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 70.500.000 13.395.000,000 19,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.07.2021

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.07.2021
SPK Başvuru Tarihi 21.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 12.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 28.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 27.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 16.07.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 70.500.000 TL'den 13.395.000 TL bedelsiz olarak 83.895.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirketimiz Ana Sözleşmesi "Sermaye" başlıklı 6.Maddesi,yeni şekliyle 16.07.2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951640


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:351.352
Değişim :  -0,86% |  -11,69
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.363  
En Yüksek
1.358 En Düşük
1.348
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARYE 9,68 128.255.336 % 10,00  
HURGZ 1,43 7.862.774 % 10,00  
KFEIN 27,80 26.896.761 % 9,97  
EDATA 9,82 15.334.264 % 9,97  
VBTYZ 17,45 84.238.878 % 9,96  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5615 8,5646 % 0,56  
Euro 10,1133 10,1203 % 0,16  
Sterlin 11,6971 11,7558 % 0,06  
Frank 9,3027 9,3588 % 0,85  
Riyal 2,2793 2,2907 % 0,68  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 -4,94  
Altın Gr. 498 498 2,02  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,05 25,09 -0,61  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 -0,09  
B. Petrol 69,47 69,47 -4,12  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru