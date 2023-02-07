***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.02.2023 18:11
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HACI ALİ DEMİR Genel Müdür Müdür HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. Fide üretimi ve satışı 15000000 100 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110825
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8356
En Düşük
18,7984
18:0520,1799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0184
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2040
En Düşük
20,1288
18:051.134,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.134,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8223
|18,8322
|% 0,04
|
|Euro
|20,1831
|20,2057
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5952
|22,7085
|% -0,02
|
|Frank
|20,3410
|20,4635
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0024
|5,0275
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|0,81
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.684
|7.765
|10,00
|
|Yarım
|3.754
|3.800
|5,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.900
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,13
|84,13
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TOASO, PGSUS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -383, 73 kaybederek (% -8.70 ) 4, 028
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, NUHCM, AFYON, KONYA
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AZTEK, AYEN, KRSTL, TEKTU, VESTL, BRKVY, SANEL, GESAN, GSRAY, IHYAY
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