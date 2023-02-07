***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHACI ALİ DEMİR Genel Müdür Müdür HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.'de Yönetim Kurulu BaşkanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. Fide üretimi ve satışı 15000000 100 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110825BIST