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***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.02.2023 18:11
***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HACI ALİ DEMİR Genel Müdür Müdür HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
HADE BİYOTEKNOLOJİ FİDECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. Fide üretimi ve satışı 15000000 100 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110825


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KONYA 2.964,50 302.370.375 % 10,00  
NIBAS 15,74 100.513.938 % 9,99  
CMBTN 506,70 115.481.320 % 9,98  
OYAKC 24,92 2.314.635.355 % 9,97  
AFYON 7,84 366.397.363 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8223 18,8322 % 0,04  
Euro 20,1831 20,2057 % 0,04  
Sterlin 22,5952 22,7085 % -0,02  
Frank 20,3410 20,4635 % 0,01  
Riyal 5,0024 5,0275 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.874 3,07  
Altın Gr. 1.132 1.133 0,81  
Cumhuriyet 7.653 7.768 -9,00  
Tam 7.684 7.765 10,00  
Yarım 3.754 3.800 5,00  
Çeyrek 1.877 1.900 3,00  
Gümüş.Ons 22,16 22,19 0,00  
Gümüş Gr. 13,39 13,42 -0,01  
B. Petrol 84,13 84,13 0,00  
Seans Raporu 18:05
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