***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2021Karar Sayısı2021/55Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıa-) 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ilişkin olarak, Şirketimiz Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 27/10/2021 tarih ve 2021/55 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan konsolide bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve finansal tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,b-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973178BIST