***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmirÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmir (İdari Ofis ve Fabrika Binası)Koyundere Mevkisi, Cumhuriyet Mah. 136 Sok. No:33/1-2 (İdari Bina, Lojman ve Seralar)Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmir (Modern Sera)Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmir (Soğuk Hava Deposu)Çanakkale Asfaltı Yıldırım Mah. Türkelli Cad. No:46 Menemen / İzmir (Novada Menemen AVM)Kesik Mah. Kaynaklar Cad. No:124 Menemen / İzmir (Organik Tarla ve Hayvan Çiftliği)İnternet Adresi www.fadefood.com/tr/Elektronik Posta AdresiE-postainfo@fadefood.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksCumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmir 0232 846 22 71 0232 846 22 72Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAytekin Gönlügür Muhasebe Müdürü 15.01.2019 0232 845 22 71 aytekingonlugur@fadefood.com - -Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı satımı, işlenmesi, pazarlanması, komisyonculuğu, bayiliği, ithalat ve ihracatı ile büyük ve küçükbaş hayvanları, kümes hayvanları yetiştirmek, kesimini, alım ve satımını yapmak. Bununla birlikte fidecilik ve AVM faaliyeti de bulunmaktadır.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 06.08.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZAR - GRUP 1Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 250.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 55.000.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Sibel Gökalp 535.686,91 TRY 0,97Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 5500000 TRY 8,33 Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Oy Hakkı İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 60500000 TRY 91,67 İmtiyazsız İşlem GörüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAM TRYYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHACI ALİ DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 31.10.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı 8.33 A+B Bağımsız Üye DeğilFARUK DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 31.10.2018 İcrada Görevli Müdür Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 35.23 A+B Bağımsız Üye DeğilHAKAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.12.2019 İcrada Görevli Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiHÜSEYİN KOCABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 09.12.2019 İcrada Görevli Değil Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiSEMRA ALPASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.12.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Hayır Denetim KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHACI ALİ DEMİR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Müdür Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu BaşkanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hade Fidecilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fide üretimi ve satışı 5500000 100 TRY 100 Bağlı Ortaklık