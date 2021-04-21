***FADE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2021 11:48
***FADE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FADE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hacı Ali Demir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929959
BIST
11:431.355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,44
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
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1.366
En Düşük
1.337
11:438,1441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0369
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
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8,1577
En Düşük
8,0986
11:439,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,7600
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|Önceki Kapanış
|: 9,7550
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9,8120
En Düşük
9,7531
11:43466,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,61
|Açılış
|: 466,44
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:42
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.279.596
|% 9,52
|
|FENER
|35,02
|71.008.435
|% 9,44
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|9.266.274
|% -10,00
|
|ODAS
|2,47
|160.953.606
|% -9,19
|
|ANELE
|4,50
|52.270.805
|% -9,09
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|PETKM
|6,44
|636.104.828
|% -1,98
|
|GARAN
|6,98
|418.239.400
|% -1,55
|
|EREGL
|18,22
|350.552.383
|% -0,05
|
|KRDMD
|7,13
|272.003.837
|% -0,97
|
|KOZAL
|108,50
|204.344.531
|% -0,46
|
|PETKM
|6,44
|636.104.828
|% -1,98
|
|YKBNK
|2,08
|200.740.736
|% -1,89
|
|ODAS
|2,47
|160.953.606
|% -9,19
|
|EKGYO
|1,84
|110.975.914
|% 0,00
|
|GARAN
|6,98
|418.239.400
|% -1,55
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1396
|8,1442
|% 0,46
|
|Euro
|9,7921
|9,7996
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,3135
|11,3702
|% 0,38
|
|Frank
|8,8420
|8,8952
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1650
|2,1758
|% 0,43
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,36
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|-0,48
|