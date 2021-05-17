***FADE* *SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
17.05.2021 18:28
***FADE******SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [FADE, SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
IYF
İlgili Menkul Kıymet Adı
SEYKM.E, FADE.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
-
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
18/05/2021
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
17/05/2022
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Ana Pazar'ında işlem gören Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) ve Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936624
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.447
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|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
18:058,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3247
En Düşük
8,3117
18:0510,1172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0076
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1172
En Düşük
10,1023
18:05498,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,37
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,90
|26.100.318
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|72.887.470
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.971.146
|% 10,00
|
|JANTS
|72,65
|367.321.542
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,20
|22.128.099
|% 9,99
|
|IHGZT
|1,46
|8.913.016
|% -9,88
|
|CEOEM
|9,78
|237.687.459
|% -9,02
|
|EPLAS
|24,16
|1.387.968
|% -7,29
|
|TGSAS
|15,36
|19.032.342
|% -6,80
|
|RODRG
|17,80
|1.361.914
|% -6,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|EREGL
|19,43
|1.416.985.918
|% -2,80
|
|THYAO
|13,36
|744.055.888
|% -0,22
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|KOZAL
|128,50
|669.534.445
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,93
|370.329.129
|% 3,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|GSRAY
|3,36
|479.014.347
|% -5,08
|
|YKBNK
|2,13
|301.838.357
|% 0,95
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3101
|8,3247
|% 0,16
|
|Euro
|10,0995
|10,1172
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,7153
|11,7740
|% -1,42
|
|Frank
|9,1659
|9,2212
|% -1,89
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-1,01
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,00
|
|B. Petrol
|69,58
|69,58
|0,00
|
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