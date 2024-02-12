***FBB* *FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBB******FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08 Şubat 2024 tarihli 2024-9 sayılı Bülteninde, Bankamıza ait Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonunun 10.000.000.000 TL nominal ihraç tavanı ile onaylandığını kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248929BIST